Horóscopos domingo 17 de abril: ¿Qué le depara a mi signo zodiacal? Esto dice Mhoni Vidente

Ciudad de México.- Este 17 de abril, Domingo de Resurrección y/o de Pascua, Mhoni Vidente nos trae sus mejores predicciones para cada signo zodiacal, así que si quieres saber lo que dice tu horóscopo este último día de la semana, ¡sigue leyendo!

Aries

Hallarás la forma de resolver un problema doméstico que se te sale de las manos, se trata de un asunto relacionado con el hogar y que afecta a alguna otra persona de tu familia; toma el toro por los cuernos y busca soluciones más efectivas.

Tauro

Deberás afrontar algo de trabajo extra que llegará a ti de forma inesperada, así que habrás de enfocar el asunto de forma positiva para que no gastes energía de forma innecesaria. Actúa con eficacia, se productivo y te sobrará tiempo para hacer lo que te gusta.

Géminis

No arrastres hasta tu entorno íntimo tus problemas laborales y procura desconectarte hasta mañana. Necesitas separar lo laboral de lo personal, para lo cual puede ayudarte una persona con la que tendrás una conversación largo y tendido; escucha con atención lo que tenga para decirte.

Cáncer

Vete con mucho cuidado con ciertos excesos que pueden afectar tu salud, pues últimamente tu alimentación no es la adecuada y eso no te beneficia. Trata de seguir una dieta saludable también en fin de semana y si puedes reserva algo de tiempo para el ejercicio.

Leo

Un ser querido te confiará algo que no había contado a nadie y de ti dependerá que se sienta bien o no; trata de escucharlo amablemente, sin juicio y no te precipites en los consejos. Realmente él solo necesita ser escuchado por ti, no hace falta que hagas nada más.

Virgo

Alguien podría darte una oportunidad para tu evolución personal, así que arriésgate y emprende nuevas aventuras. No tienes nada que esconder de ti mismo, aceptarte supone ver tus zonas oscuras y decidir atravesarlas de la mejor manera; no dejes que nada te limite.

Libra

No trates de controlar a tus hijos o pareja, permíteles ser ellos mismos; en ocasiones impones tu punto de vista a los otros, lo cual no te trae nada nuevo. Cada persona es libre de caminar hacia donde desee y lo que tú piensas que es bueno para ellos no tiene por qué ser así.

Escorpio

Será un buen día para coquetear o salir de fiesta con los amigos, perder un poco el control será lo que necesitas hoy. Eso no significa que debas excederte, pero mantén la conciencia alerta en todo momento.

Sagitario

Un recuerdo del pasado te inmovilizará temporalmente, pero necesitas ponerte las pilas y olvidarte de o que ya pasó. No dejes que nada ni nadie condicione tu presente, pues estás viviendo una etapa muy buena y debes disfrutarla.

Capricornio

En el trabajo las cosas no van como quieres y hay días festivos como hoy en los que te toca hacer tareas que no te corresponden. Enfócate en el asunto de forma positiva y pon manos a la obra para terminar lo antes posible, te tomará menos tiempo del que pensaste en un principio.

Acuario

Llegará una noticia que te descolocará que probablemente venga de tu entorno familiar o más directo, pero no debes opinar ni actuar hasta tener toda la información sobre la mesa. No puedes tener una visión clara de lo acontecido hasta que reúnas todos los puntos de vista.

Piscis

Te despertarás muy motivado y sintiendo una gran alegría, pero horas después recibirás un mensaje o llamada que no te agradará. Lo mejor que puedes hacer es ver hacia adelante con optimismo y confianza, sin jamás retroceder.

