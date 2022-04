José Eduardo Derbez se confiesa en 'VLA' y admite que le gustan "las cosas raras"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y conductor José Eduardo Derbez brindó una entrevista a diversos medios de comunicación, entre ellos el programa Venga la Alegría: Fin de semana, y abordó varios temas de su vida privada.

En primer lugar los reporteros le preguntaron sobre la extraña razón por la que decidió comprar un ataúd para dormir en su casa y explicó si ha tenido intimidad con su novia en ese lugar:

No porque está muy chiquito... así que voy a mandar a hacer otro, esa es otra cosa... es lo máximo mi ataúd, porque me gustan las cosas raras,", expresó.

Asimismo, el hijo de Eugenio Derbez comentó si le molesta que ya se note que cumplió 30 años: "Sí me preocupan las canas pero también me está gustando, me preocupan las entradas pero también le estoy agarrando cariño, me preocupa sí, obviamente todo, el cuerpo ya no reacciona igual".

Ya para finalizar, el también heredero de Victoria Ruffo respondió a las personas que lo han criticado por confirmar un nuevo proyecto al lado de su exitoso padre:

Ningún huevo les embona, primero dicen 'que trabajen juntos'... mi papá no tuvo nada qué ver, a mí me hablaron muy por aparte", explicó.

