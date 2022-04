Maribel Guardia se cambia el 'look' y da polémicos trucos de belleza: "No te ofrezco una vida sana"

Ciudad de México.- A sus 62 años, Maribel Guardia se cambia de forma radical el 'look' y comienza a dar polémicos consejos de belleza a sus seguidores... ¡prácticamente parecía otra persona!

Luego de debutar en Televisa con el melodrama, Seducción, Maribel Guardia ha pasado por varias telenovelas, películas y programas de entretenimiento, lo que la ha catapultado a ser una de las pocas celebridades que ha logrado desarrollarse en distintos ámbitos de lo artístico.

Recientemente, la actriz de Corona de Lágrimas y el Tenorio Cómico se mostró con un radical cambio de 'look' en sus redes sociales, pero no se trataba de ella, más bien era su personaje, la "malvada" y "superficial" 'Lola De Bo', la antagonista del nuevo programa de comedia de Televisa: Albertano contra los mostros.

La actriz compartió un pequeño clip, donde muestra cómo será su personaje, el cual será dueño de un centro de belleza en el que las personas se operan y lo promueve de la siguiente manera.

Los quiero invitar a la inauguración de mi nuevo 'Beauty Center' de 'Bo', Lola. Les va a encantar, no se dejen engañar con dietas y ejercicios que no los llevan a nada. Son mucho mejor y más efectivo usar implantes, inyecciones y los procedimientos quirúrgicos. Yo no les ofrezco una vida sana, sino divertida." declaró la actriz