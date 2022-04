Tras fracaso en 'Exatlón', corren a Aristeo Cázares por 'exhibirse' en 'VLA': "Saquen a ese w...y"

Ciudad de México.- Este domingo, 17 de abril, el programa de Venga la Alegría: Fin de Semana vivió momentos de muchas emociones, entre ellos el regreso de Aristeo Cázares, quien tuvo que ausentarse del mañanero tras unirse a Exatlón All Stars; sin embargo, esto duraría poco, puesto decidieron correrlo después de exhibirse en pleno show.

Todo ocurrió cuando La 'Bebeshita' incitó a Aristeo Cázares y a Rafael Serdán a realizar el Anitta Challenge, se trata de un reto de TikTok en el que los participantes deben colocarse en posición de lagartijas y, posteriormente, deben subir y bajar las caderas.

Cázares decidió llevar esto un poco más lejos y se quitó la playera, mientras hacía los movimientos, mientras que La Bebeshita y otras conductoras los miraban hacer los movimientos, hecho que fue tomado a mal por los televidentes, quienes se quejaron en redes sociales e incluso optaron por correr a Cázares, asegurando que era muy "engreído".

Ya chole con el 'fantoche' y engreído del Aristeo", declaró un usuario, "¿Por qué no sacan a ese w...y? Se siente mucho, en serio"; "¿Y sí Ari acosará a la 'Bebeshita'? Lo permitiría la producción"; "De verdad que no hacía falta que este tipo regresara. Gracias a él ya no lo veo los fines de semana"; "¿A dónde hemos llegado teniendo 'conductores' así? ¡Qué pena!", declararon otros usuarios