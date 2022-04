VIDEO: Carlos Rivera dedica última función de 'José el Soñador' a Hiromi y Cynthia Rodríguez

Ciudad de México.- Luego de 50 representaciones del musical José el soñador, Carlos Rivera se despidió de su papel como protagonista y la noche de este domingo 17 de abril ofreció su última actuación en la obra de teatro.

El cantante y actor tlaxcalteca dio un conmovedor discurso en el que dedicó su trabajo a las personas que lo han inspirado, como Lola Cortés y el productor Morris Gilbert, quien le dio su primera oportunidad.

También dio las gracias a Hiromi, su fallecida excompañera en La Academia, pero sobre todo a su novia Cynthia Rodríguez, con quién se ha consolidado como una de las parejas más famosas del espectáculo.

A Hiromi , que me llevó a ver esta obra y gracias a ello llegué a un lugar que no hubiera imaginado; por supuesto hoy a Alejandro Gou por invitarme a soñar contigo y hacer este sueño de José realidad y al amor de mi vida Cynthia: yo sueño mucho, pero tu me inspiras a tener más sueños, te amo" expresó.