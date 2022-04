Adiós TV Azteca: Tras 12 años retirada y veto de Televisa, actriz traiciona a Chapoy y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien fue vetada de Televisa por traicionarlos con TV Azteca, da una entrevista exclusiva al programa Hoy en donde defiende a una compañera por sus comentarios contra las parejas del mismo sexo.

Se trata de Dulce, quien ha tenido una fructífera carrera en la música, sin embargo, también actuó en telenovelas como Más allá del puente, Soñadoras, Mujeres engañadas, Las vías del amor, Mundo de fieras y Muchachitas como tú.

Sin embargo, al irse a las filas de TV Azteca y cantar en el reality show La Academia, Dulce fue vetada de la televisora de San Ángel por órdenes de ejecutivos, pues no perdonaron su traición.

"¿Es cierto que te vetaron en Televisa por ir a TV Azteca?", le preguntó Adela Micha en una entrevista y Dulce lo confirmó:

Pues eso me dijeron, no he vuelto a Televisa para pedir nada (...) Solicitaron una entrevista para ir a promocionar mi show y dijeron que estoy vetada", comentó entonces.