¿Le pidieron el divorcio? Actriz se lleva amarga sorpresa en el día de su aniversario de bodas

Ciudad de México.-El pasado domingo, 17 de abril, una popular actriz de telenovelas se llevó una lamentable sorpresa, esto a pesar de que se trataba de su aniversario número 7 de bodas... ¿Le pidieron el divorcio?

Se trata de Ariadne Díaz, quien próximamente se convertirá en la protagonista de la nueva producción de Rosy Ocampo: Vencer la Ausencia. Resulta ser que el día que debía ser feliz para ella y su esposo, Marcus Ornellas, terminó siendo una pesadilla por culpa de terceros y no, no es que la pareja se vaya a separar.

De acuerdo con las historias de Instagram de la actriz, ella y su marido decidieron salir a comer con unos amigos, pero cuando volvieron al lugar donde dejaron estacionado su auto, se percataron de que le habían robado los espejos, hecho que los dejo desconcertados y bastante molestos.

El pan de cada día de este país. Vinimos a comer con unos amigos, un ratito, nos estacionamos a lado de una farmacia en una calle transitada y ahí está: Se robaron los espejos. Ahí está Marcus pidiendo las grabaciones en esta farmacia que hay cámaras y, misteriosamente, no (pueden mostar las grabaciones)", detalló la actriz

Finalmente, Ariadne lanzó una crítica social en la que exponía que la gente ya se había acostumbrado a este tipo de hechos, pero les recordó que no, los robos no son algo normal y no se debe agradecer que el afectado en cuestión no resultó dañado.

Como ya estamos acostumbrados como sí esto fuera normal o estuviera bien o a uno le queda agradecer que afortunadamente te robaron en tu ausencia para que no te asustaras o fuera algo mateiral y nada más. No, no es normal. No está bien.", declaró la actriz

