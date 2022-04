Se desfiguró y subió 30 kilos: Sin exclusividad, galán vuelve a novelas de Televisa con protagónico

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien acabó irreconocible tras cambios en su físico y se dice fue 'despreciado' por subir de peso, vuelve a los melodramas de Televisa con codiciado protagónico.

Se trata de Eduardo Santamarina, quien empezó su carrera en Televisa en 1991 tras graduarse del CEA con un pequeño papel en La Pícara Soñadora. Luego vinieron protagónicos en Salud, dinero y amor, Rencor apasionado, Rubí, Velo de Novia y Yo amo a Juan Querendón.

Sin embargo, el actor sin embargo, perdió su contrato de exclusividad en el 2017 en la televisora en medio de rumores de que productores presuntamente dejaron de contratarlo por descuidar su físico.

Y esque Santamarina, quien fue de los galanes más cotizados de la televisora, subió más de 30 kilos, se dejó crecer una prominente barba, se dejó las canas y lucía irreconocible.

Pese a esto, el actor de 53 años no le prestó atención a las críticas e insistió en que su metabolismo cambió, además de reconocer que se abandonó a sí mismo.

Gordo también me gusto, lo comido nadie me lo quita. Voy para 52 años, el metabolismo ya no es el mismo y soy consciente de que debo de cuidarme", dijo en TV Azteca hace un par de años.