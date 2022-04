Se volvió hombre: Tras dejar 'Hoy' y 9 años desaparecida, exactriz de TV Azteca vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien desapareció de las telenovelas en Televisa hace 9 años y se unió a TV Azteca, deja en shock al transformarse en hombre en un famoso programa de la televisora de San Ángel.

Se trata de Kika Edgar, quien tras haber estado de invitada en el programa Hoy hace unos años, regresó a las filas de Televisa luego de no contar con exclusividad en la empresa y firmar contrato con el Ajusco en 2017 para hacer Nada Personal.

Como se recordará, la actriz debutó en la actuación en 1999 en Televisa y participó en melodramas como Primer amor.... a 1000 x hora, Amor real, Clap...El lugar de tus sueños, Porque el amor manda y Mentir para vivir.

En 2005 hizo uno de sus mayores retos actorales, pues al coprotagonizar Contra viento y marea, dio vida a un hombre y a una mujer, pues además de ser 'Regina Campos' se transformó en 'Álvaro Serrano', luciendo irreconocible con ropa masculina y sin maquillaje.

A 9 años de su último proyecto melodramático en Televisa e irse a Telemundo, ahora Kika volvió a su 'casa' pues participa en el reality Tu cara me suena, el primero lanzado tras la esperada fusión entre Televisa y Univisión.

Y este domingo, Kika se transformó en el cantante español Raphael, dejando en shock a todos por su impactante parecido. Su presentación provocó aplausos y elogios de parte del público y los jueces.

Interpretando Yo soy aquel, la cantante paralizó el escenario y recibió comentarios muy positivos en redes, pues internautas comentaron que es de las más talentosas y le rindió un gran homenaje al español.

Cabe recordar que Kika se había caracterizado como los íconos de la música latina Paulina Rubio, Amanda Miguel y Mon Laferte en las emisiones pasadas, por lo que habrá que esperar para descubrir en quién se transformará el próximo domingo.

Kika fue captada en el aeropuerto de la CDMX a su llegada a México desde Miami y platicó con la prensa, asegurando que está disfrutando mucho el proyecto Tu cara me suena y que para su carrera es un parteaguas, además de revelar sus futuros proyectos.

Sobre los casos de abuso que han sido denunciados en el medio artístico, sobre todo de parte de productores, la actriz fue cuestionada sobre Pedro Damián, con quien trabajó en Primer Amor a mil x hora, y se rumora tuvo un romance con actrices mucho menores, a lo que contestó:

Yo no me meto en broncas. La ley es la que dicta lo que debe ser. No sé, no me pregunten... no sé".