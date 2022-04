Shock en Televisa: Maribel Guardia responde a Andrés García por difamarla y exhibe fuerte secreto

Ciudad de México.- La querida actriz y cantante Maribel Guardia por fin rompió el silencio luego de que el famoso exactor de Televisa, Andrés García, la tachara de ser una compañera conflictiva y le respondió con un tajante mensaje.

En entrevista exclusiva con la revista TVyNovelas, la también expresentadora del programa Hoy aclaró que jamás había tenido una pelea con el histrión y exgalán de novelas como él mismo aseguró hace un par de semanas.

Maribel aseguró que ella jamás ha sido una persona de conflictos y negó haber tenido problemas con su colega en la grabación de una película.

La verdad, me sorprendió que dijera eso, pero no me importa, porque yo lo quiero mucho y sé que aunque tiene su carácter, es un hombre bueno, espléndido, y yo tengo muy bonitos recuerdos de él", contó.