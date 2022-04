Sin un peso y divorciado: Tras veto de 'Hoy' y sin trabajo en Televisa, galán llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Un polémico conductor y exgalán de telenovelas, quien triunfó por años en Televisa, da una entrevista exclusiva a Ventaneando tras acabar vetado del programa Hoy y haberse divorciado varias veces.

Se trata de Alfredo Adame, quien tras ser galán protagónico de melodramas de Televisa como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia, acabó vetado, divorciado, sin dinero y sin trabajo.

Y esque el exconductor del programa Hoy, matutino del que habría acabado vetado por sus múltiples escándalos y sus ataques contra su excompañera Andrea Legarreta, también fue vetado por años de la televisora de San Ángel, por lo que se refugió en TV Azteca.

Tras su divorcio de Mary Paz Banquells en 2017, Adame ha estado envuelto en escándalos y peleas con varios famosos. Tras varios divorcios que acabaron en pleitos y hasta demandas, el conductor contó que no tenía empleo ni dinero.

Estoy en quiebra, no tengo trabajo, no tengo sueldo, no tengo dinero", dijo hace unas semanas.