"Soy de la tercera edad y ella tiene 34": Merle Uribe confiesa ser víctima de agresión en su casa

Ciudad de México.- La actriz Merle Uribe confesó que en los últimos días ha sufrido de violencia por parte de una de las vecinas, por lo que ya se dio a la tarea de denunciar lo sucedido.

Fue mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, donde decidió romper el silencio para exponer a las personas que se aprovechan de los adultos mayores, quienes no se pueden defender fácilmente.

Si se me hace muy mala onda que le falta el respeto a una persona de la tercera edad y que aparte no le hizo nada", dijo.

Este hecho tuvo lugar la semana pasada, cuando ella se encontraba en el jardín acompañada de sus perrito, cuando su vecina se le acercó para comenzar a hacerle una serie de reclamos.

“Estaba yo en mi jardín y llegó una señora con una carreola y mi perrito, el más chiquito, que es un viejito, que no pesa ni tres kilos y no puede subir un escalón, ella alega que mi perro le ladró, y si le ladró, pero no le hizo nada porque no tiene ni dientes, entonces pues él se quedó y luego ella se fue y de repente, yo me volví a sentar en el jardín y veo que regresa y yo me pregunté ¿a qué?", contó.

Tras los insultos la joven comenzó a forcejear con ella causándole varias laceraciones, mismas que tardan varios días en sanar, por lo que ya interpuso una demanda ante las autoridades.

Si yo hubiera sabido que me iba a agredir me meto a mi casa, pero yo no pensé que fuera a pasar, porque como yo no soy así, no pensé que me fuera a agredir, violentar, soy una persona de la tercera edad y ella tiene 34 años, porque eso le dijo a la policía", dijo.

Por el momento, se sabe que su agresora ya tiene una orden de restricción tanto de ella como de sus mascotas, por lo que espera que ya no vuelva a hacerle daño.

Ella se llama Laura, vive en la casa *** de donde yo vivo. Tiene una orden de restricción, no se puede acercar a menos de 100 metros de mí, ni de mi mascota, ni de mi casa. Se tiene que esperar a ver si la herida sana en 15 días, pero no creo que sane, ya llevo ocho días, si no sana antes de 15 días, ya se procederá como dicte la ley", explicó.

