"Soy la Lolita Cortés del Drag": Exalumno de 'La Academia' audiciona para el reality 'La Más Draga'

Ciudad de México.- Mediante redes sociales se volvió tendencia el nombre de 'Lola Manuka', la 'Drag Queen' que audicionó para el reality La Más Draga, misma que en el pasado fue un exalumno de La Academia.

Se trata de Jorge Luis Tinoco Herrejon, quien es originario de Guanajuato y estuvo en la Academia Bicentenario, misma que se celebró en el año 2010, donde tuvo la participación de 49 jóvenes, siendo la directora Lolita Cortés.

Cabe mencionar que el entonces joven de 19 años de edad estuvo en tres concierto, por lo que su participación fue muy corta, sin embargo, su voz llamó la atención de un gran número de televidentes.

Yo soy bien 'showsera', soy la Lolita Cortés del Drag, estuve en La Academia... Me gusta cantar en vivo, bailar, entretener al público... La gente dice que soy muy cagad*, siempre se divierten por lo que estoy diciendo, no tengo filtros", relató.

Aunque aún no está en el reality, se sabe que ella se considera "La Lolita Cortés del Drag", pues en poco tiempo ha logrado conseguir un gran número de fans.

Hace unos años que empecé con esto, literal me subí al tren del mame, siempre me ha gustado la jo...ría, las pelucas y todo eso, pero no sé en que momento pasé de ser un godín 24/7 a estar dando show tres veces a la semana", argumentó.