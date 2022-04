Tras pleito con Chapoy y dejar Televisa, conductora queda fuera de TV Azteca y hace esto para vivir

Ciudad de México.- Una polémica conductora de espectáculos, quien nunca ha tenido buena relación con Pati Chapoy, reveló qué hará para sobrevivir luego de perder su trabajo en TV Azteca y haber dejado las filas de Televisa desde hace años.

Se trata de la famosa periodista Verónica Gallardo, quien saltó a la fama al participar en el programa de radio Todo para la mujer de Maxine Woodside y también en la emisión de espectáculos La Oreja de 2002 al 2009 con Pepillo Origel, el cual venció en rating a Ventaneando en varias ocasiones.

Este fin de semana el nombre de la reconocida locutora volvió a tomar relevancia en los medios de comunicación debido a que dio una entrevista exclusiva a su colega Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube y aquí hizo fuertes declaraciones.

Vero recordó que cuando trabajaba en San Ángel le inventaron muchos chismes como que había hecho brujería contra la empresa y también para provocar que Fabián Lavalle 'Fabiruchis' quedara despedido.

Asimismo, aseguró que actualmente no tiene una amistad con ningún excompañero de La Oreja y recordó que jamás se ha llevado bien con su colega periodista Pati Chapoy:

También Gallardo anunció que está emprendiendo un nuevo proyecto: Su programa de entrevistas en YouTube el cual marca su regreso al trabajo luego de estar alejada por un tiempo.

Este programa lo quise hacer muchas veces por la pandemia pero mi hijo me aconsejó que no 'me decía necesitas una producción como tú' y por eso no lo hice, no me faltaba el dinero pero tampoco me sobraba para una producción porque esto no es nada barato".