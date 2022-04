Tras polémica con Gussy Lau, Ángela Aguilar habla de "la soltería" en pleno concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas cuantas semanas, Ángela Aguilar aseguró sentirse "violentada" tras la filtración de unas imágenes que la muestran muy amorosa junto a Gussy Lau, su novio 15 años mayor que ella.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de esto, la joven reapareció en el cierre del Festival Cultural Zacatecas luego de la polémica en la que se ha visto envuelta tras confirmarse su relación sentimental con el compositor sinaloense.

A pesar de que logró evadir a la prensa, durante su presencia en el escenario, la cantante realizó algunos comentarios en los que presuntamente deja entrever que en este momento de su vida está desilusionada del amor.

El disco se llama Mexicana enamorada, si todas las canciones son tristes… se tendría que llamar como mexicana triste y sola...o 'mexicana dejada y soltera', algo así", expresó Ángela en el video transmitido por el programa Ventaneando.

Posteriormente, la intérprete presentó el tema La llorona haciendo alusión a las personas "tristes" que estaban en el lugar. "Me nominaron para un Grammy, y ese también lo perdí… pero canté una canción en esos premios, y esa canción va dedicada para todas las lloronas que están aquí".

Finalmente, la joven cantante recordó a la madre de Pepe Aguilar, destacando que en estos momentos ha sentido su presencia. "En esta pandemia yo perdí a mi abuela, pero nunca la he sentido tan cercana a mí, que ahorita, y si me lo permiten, me encantaría rendirle un homenaje a mi abuela Flor Silvestre".

Aunque Gussy Lau confirmó su romance con Ángela asegurando que Pepe Aguilar y toda su familia estaban enterados de esto, hasta ahora ni la joven ni su famoso padre han confirmado o negado esta situación públicamente.

Fuente: Agencia México