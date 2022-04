Tras renunciar a Televisa y 19 años en TV Azteca, actor confiesa que le queda poco tiempo de vida

Ciudad de México.- Un famoso actor mexicano, quien renunció a Televisa hace años y luego se fue a TV Azteca, reapareció luego de haberse retirado de las novelas y habló del cáncer incurable que padece desde hace 4 años.

Se trata del queridísimo mexicano Héctor Bonilla, quien protagonizó cerca de 20 telenovelas en la televisora de San Ángel para luego irse a trabajar al Ajusco a finales de los 90's donde realizó melodramas como Amores, querer con alevosía, Mirada de mujer y Amor Cautivo.

En el 2007 fue invitado por el productor Juan Osorio para dirigir un proyecto para Televisa, sin embargo, desde entonces decidió dejar a un lado su carrera en la televisión para dedicarse de lleno al teatro y al cine.

Lamentablemente don Héctor lucha contra el cáncer de riñón que le fue diagnosticado hace 4 años y el cual no tiene cura.

A unas semanas de haber cumplido 83 años, el histrión mexicano brindó una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas en la que contó que pese a su delicado estado de salud no planea retirarse pues quiere disfrutar los muchos o pocos años que le queden con vida.

Mi plan es seguir dando batalla para ver hasta dónde logro salir. El 14 de marzo cumplí 83 años, así que se puede decir que estoy viviendo horas extras, y las he vivido muy contento. Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, pero no estoy angustiado ni estoy azotado; simplemente quiero seguir trabajando en lo que hago: escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho", expresó.