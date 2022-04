¿Abusa del bótox? Lucero se confiesa ante la prensa y revela secreto de belleza para seguir joven

Ciudad de México.- La famosa conductora y cantante Lucero, quien ha trabajado para Televisa desde que era una niña, dejó en shock a sus fans debido a que hace algunas horas confesó cuál es el secreto de belleza que usa para mantenerse joven.

Como se recordará, la llamada 'Novia de América' también es reconocida por ser una gran actriz y ha hecho tanto papeles de protagonista como villana en novelas como Cuando llega el amor, Soy tu dueña, Mañana es para siempre, Lazos de amor, entre otras.

Y aunque ya tiene 52 años, ella sigue conservando un cutis de envidia sin imperfecciones ni evidentes arrugas. En su más reciente encuentro con la prensa, Lucero reconoció que sí tiene un secreto para conservarse joven pero descartó que sean las cirugías.

A mí el botox y eso me da miedo, pero digo no sé si de repente algún día de estos (me anime)...", aclaró.