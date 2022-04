Acabó de indigente y sin un peso: Tras veto de Televisa y despido de 'Hoy', actor da difícil noticia

Ciudad de México.- Un reconocido actor de telenovelas, quien estuvo vetado de Televisa hace años, reapareció en el matutino de la competencia y recordó su etapa de adicciones la cual provocó que acabara vagando en la calle y sin un solo peso.

Se trata del también comediante mexicano Carlos Bonavides, quien debutó en la empresa de San Ángel en 1979 y participó en importantes telenovelas como Simplemente María, Carrusel de las Américas, Salud, dinero y amor, La madrastra, Hasta que el dinero no separe, pero sin duda alguna consiguió el éxito rotundo con El Premio Mayor.

No obstante, la fama que obtuvo con su papel de 'Huicho Domínguez' afectó su vida personal y artística pues cayó en vicios y perdió todos sus ahorros en la fiesta al punto de que acabó viviendo como indigente.

Siempre estaba en las nubes, siempre estaba perdido. Llegué a estar en las calles como vago, como pordiosero. Me he recuperado y quiero dar este mensaje", dijo en una entrevista para Ventaneando .

En 2020 Bonavides regresó a trabajar luego de unos años sin proyecto en Televisa, donde fue vetado. Además de que hace unos meses el también conductor fue invitado a participar en el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy pero lamentablemente fue eliminado y no pudo llegar a la gran final.

La mañana de este martes 19 de abril Carlos dio un duro golpe al programa Hoy pues apareció como invitado en el matutino de la competencia, pero no es Venga la Alegría sino Sale el Sol de Imagen TV.

El histrión de 81 años participó en la sección 'Los hombre también lloran' en donde contó cómo fue su proceso para recuperarse de las adicciones.

Bonavides explicó que reprimir sus sentimientos fue un factor clave para caer en los vicios y añadió: "Yo caí por eso en el alcoholismo y la drogadicción ¡terrible! la heroína, la cocaína, el opio, tomar tres meses seguidos".

Ya para finalizar, el querido actor nacido en Veracruz explicó que pudo sanar hasta el día que admitió que era un hombre alcohólico y recordó que tiene dos décadas sobrio.

Me di cuenta que era un cobarde, que estaba enfermo y lo confesé en Alcohólicos Anónimos 'estoy enfermo, ya no quiero tomar, ayúdenme' y entonces lloré como un niño en la tribuna de AA y me desahogué y hace 20 años que no tomo", expresó.