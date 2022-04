Christian Nodal descarta rumores sobre su vida privada: "Sacan provecho de que me quedo callado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que varios seguidores le hicieran comentarios sobre los rumores surgidos tras su ruptura con Belinda, Christian Nodal rompió el silencio para manifestar su descontento.

Sin mencionar nombres, el cantante sonorense explotó cuando leyó que un usuario le cuestionaba sobre el presunto proceso legal que iniciaría para recuperar el anillo de compromiso que le dio a su exnovia, respondiendo lo siguiente:

Si no sale de mi boca… ahí está la cuestión, si no sale de mis dedos, de mi boca, a mí no me pongan en cosas, yo no tengo nada malo en contra de nadie", aseguró.

Asimismo, Nodal expresó que, pese a ser un hombre que se mantiene alejado de la polémica, no perderá la oportunidad de defender su honor cuando sea necesario.

Una cosa es que no me guste que yo ya he pasado por mucho y siempre me quedo callado, y no me gusta que la gente quiera sacar provecho de que me quedo callado", dijo.

También llamó a sus seguidores a que no lo defiendan y que no caigan en provocaciones por malos comentarios: "No quiero que me defiendan, no quiero nada de eso, lo único que no quiero es que caigan en esas pende…, ignoren todos los malos comentarios, si alguien dice algo malo ignoren, no pasa nada, la vida sigue, están pasando muchas bendiciones, hay mucha luz, hay mucha energía bonita como para estarse enfermando con cosas negativas".

Finalmente, el intérprete de ‘No te contaron mal’ reiteró: "No caigan, no es cierto, nada de lo que hablan es cierto, o sea, montan películas increíbles, entonces nada es cierto si no sale de mi boca".

Fuente: Agencia México