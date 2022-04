Divorciada y desfigurada: Tras 22 años en Televisa, actriz se retira y hace esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien tras dos divorcios y ser diagnosticada con ansiedad dejó las telenovelas y los foros de Televisa para dedicarse al fisicoculturismo, se conmueve al hablar de su incursión en esta disciplina.

La exreina de belleza y protagonista de telenovelas Vanessa Guzmán, quien empezó su trayectoria hace 25 años, formó parte de proyectos como Entre el amor y el odio, Amar otra vez, Alborada, Atrévete a soñar y Soltero con hijas.

Tras su último melodrama en el 2019, Vanessa volvió a alejarse de la actuación, pues antes de este año estuvo 7 años desaparecida de la pantalla chica debido a motivos personales, además de que en 2011 se reportó que perdió su contrato de exclusividad.

Luego de 3 años 'retirada', Vanessa decidió aprovechar la pandemia para entrenar y transformar radicalmente su figura. Luego de arduas sesiones de ejercicios y una alimentación saludable, decidió competir profesionalmente en el fisicoculturismo.

Vanessa actualmente vive en Estados Unidos y seguido acapara titulares por su musculosa figura, la cual le ha valido elogios pero también críticas, pues hay quienes aseguran que se practicó cirugías, que "se volvió un hombre" y hasta que se ve "desfigurada".

Aunque ella ha tratado de explicar que es su pasión y está 100 por ciento comprometida con alcanzar sus objetivos (y los cambios en su apariencia son parte de esto), redes han seguido poniendo en duda su transformación y atacándola por ello.

En una entrevista que brindó a De Primera Mano de Imagen Televisión, la actriz no pudo contener la emoción mientras los presentadores le hablaban del cambio radical que ha mostrado físicamente tras su incursión en el fisicoculturismo.

Después de recordarle que en algún momento dijo la frase "cada músculo es una lágrima que he derramado", la artista de 45 años abordó el tema, aunque no quiso revelar el origen de dicha confesión.

Esa es una situación que difícilmente compartiré públicamente porque es algo muy privado, es algo que solamente compete a mi núcleo familiar, pero que definitivamente la vida me hizo tocar un fondo, en donde te das cuenta de la vulnerabilidad general de la vida y de muchas otras situaciones y es por eso que decido darme esta pausa actoralmente hablando, y me alejo completamente de los escenarios para dedicárselo en cuerpo y alma completamente a mis hijos y por supuesto en mí", dijo.

Posteriormente, Vanessa destacó la importancia de que las personas se valoren y cuiden para así ayudar a los demás: "Yo también esto lo he compartido y tal vez para nuestra sociedad, para nuestra idiosincrasia mexicana, para nuestra cultura, culturalmente hablando, pueda chocar, pero la realidad es que ahí me doy cuenta de que primero tenía que ser yo, después yo y por último yo, ¿por qué?, porque yo tenía que estar fuerte en ese momento para mi familia".

Acto seguido, y al borde del llanto, Guzmán agregó: "Si yo no estaba bien, no iba a poder estar bien con los demás, ahí aprendí a darme cuenta de la importancia de poderte realizar en todos los aspectos, personal, emocional, sentimental, familiar, social, la importancia que debes de tener en tu centro como persona, como ser humano, para poder ejercer todo lo demás, entonces dije 'algo está pasando en mí, no soy quien yo era, no soy ni estoy teniendo lo que yo puedo dar, necesito tocar y pisar este fondo'".

Y agregó: "Por otras razones que no tienen nada que ver con el mundo del espectáculo, porque pueden especular mil, no tiene absolutamente nada que ver, pero que ahí te das cuenta de que eres un ser humano, es cuando rompo esa barrera de soy famosa, todo lo puedo, todo lo sé, y el éxito y la fama, me mareo, no, volví a ser el ser humano vulnerable, frágil, quebrantable... ¡ay, perdón!... y no queda más que levantarte y reinventarte y luchar en el día a día por ser alguien diferente y no ser alguien del montón".

Finalmente, la artista confirmó que luego de dos duros divorcios, ahora está más feliz que nunca ya que tiene nueva pareja.

Sí..., sí lo he dicho, fíjate que ni hice como mucho escándalo, se han portado bastante respetuosos en mi vida, ustedes siguen mis redes y ven mis viajes que comparto y definitivamente es más que evidente que tengo una relación de pareja, en donde estoy plenamente feliz, disfrutando y viviendo, apoyada al 100 por ciento, además comparte este mundo conmigo, empresario, tenemos nuestro gimnasio, que por fin ya lo abrimos aquí en el Paso, Texas", finalizó.

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento, Agencia México e Instagram @vanessaguzmann