¿Enemistad? Rocío Sánchez Azuara pide que no la comparen con Laura Bozzo: "Yo no soy agresiva"

Ciudad de México.- Este martes, Rocío Sánchez Azuara celebró el anuncio de su nuevo programa titulado Acércate a Rocío, luego de su regreso a TV Azteca, formato que escribió con su hija Daniela, quien falleció en 2019.

Tras su salida de Imagen Televisión, esta televisora contrató a Laura Bozzo, quien hace poco estrenó su show Que pase Laura, el cual para muchos sustituirá al que ya tenía Sánchez Azuara y que fue cancelado pese a su éxito.

Al ser cuestionada sobre el motivo por el que ambas estrenan programas similares y casi al mismo tiempo, la mexicana de 58 años dijo que no comparte el estilo de conducción de la polémica peruana.

Cada quien tiene que estar donde tiene que estar. No puedo hablar de una empresa que no es que me dio la oportunidad, porque la oportunidad la busqué yo. Me tardé 6 meses en negociar con ellos porque no creían que pudiera hacer el proyecto sin violencia", recordó.