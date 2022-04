¿Es gay? Fans aseguran que 'Thor' es parte de la comunidad LGBT tras adelanto de la nueva cinta

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El lanzamiento del primer adelanto de la cinta Thor: Love and Thunder no solo causó controversia por el regreso de Natalie Portman como ‘Jane Foster’, sino que además los internautas han señalado que el denominado ‘Dios del Trueno’, quien para esta entrega ya no cuenta con sus poderes, es abiertamente gay, aunque algunos señalan que es más bien bisexual.

Todo se debe a que en este primer adelanto de la nueva cinta de Marvel Studios, Chris Hemsworth quien interpreta a ‘Thor’, escucha a ‘Star-Lord’ interpretado por Chris Pratt decirle: “Recuerda lo que te dije, si alguna vez te sientes perdido, solo mira a los ojos de las personas que amas”.

En ese momento, el superhéroe no le quita la mirada, incluso, busca que ambos hagan contacto, por lo que de inmediato el personaje de Pratt dice: “Yo no”.

Aunque son solo unos segundos de la escena, los internautas aseguran que en esta entrega se abordará una sexualidad diferente del personaje, pues mientras algunos aseguran que sí es homosexual, otros apuntan a que más bien es bisexual.

Ni Marvel Studios o los actores de la cinta han desechado la teoría; sin embargo, ls internautas esperan que el personaje sí sea parte de la comunidad LGBT pues sería un ángulo diferente al personaje y sobre todo, al la franquicia.

