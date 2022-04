Golpe a Amber Heard: Johnny Depp sube al estrado y asegura que jamás ha goleado a una mujer

Comparta este artículo

Virginia, Estados Unidos.- La tarde de este martes 19 de abril, el actor Johnny Depp fue llamado por las autoridades del juzgado de Fairfax, en Virginia, para testificar contra su exesposa, la actriz Amber Heard a quien demandó por difamación, todo después que ésta escribiera para un rotativo que fue víctima de abuso doméstico.

El actor de Hollywood y protagonista de la saga Piratas del Caribe, inició su ponencia dejando claro que, si demandaba a su exesposa no era no solo para limpiar su nombre, sino que también lo hacía por el bien de sus hijos ya que él no quería que fueran señalados por las declaraciones de la co-protaginista de Aquaman.

“(Tengo la) responsabilidad de limpiar mi nombre. Mi objetivo es la verdad. Sentí que era mi responsabilidad defenderme no solo por mí en ese caso, sino también por mis hijos, que en ese momento tenían 14 y 16 años, por lo que estaban en la escuela secundaria”, manifestó ante los miembros del jurado.

El histrión de 58 años de edad, aseveró que el toda su vida jamás había golpeado a una mujer, en especial a Amber Heard quien ha insistido en haber ido víctima de abuso sexual y físico por parte del actor a quien le demanda la cantidad de 100 millones de dólares.

“Nunca llegué al punto de golpear a la Sra. Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, mencionó Depp.

En ese sentido, el actor quien además ha compartido el escenario con estrellas como Alice Cooper o Marilyn Manson, mencionó que durante su infancia, experimentó violencia por parte de su madre, quien en repetidas ocasiones lo golpeaba e incluso, se burlaba de él, como se dijo, también hizo Heard al conocer que la marca Dior buscaba trabajar en una campaña con el histrión.

Durante los testimonios de Depp, la actriz de 35 años de edad fue captada mirándolo fijamente con un gesto retador; sin embargo, también ha dejado ver gestos de burla como ocurrió en el pasado juicio, algo que ha sido severamente criticado por los internautas quienes muestran su apoyo al protagonista de Piratas del Caribe.

Amber Heard durante el testimonio de Johnny Depp

Al cuestionarle sobre cómo era la relación entre ambos al inicio de su noviazgo y posteriormente su matrimonio, Depp mencionó que ella era una mujer muy cariñosa, por lo que argumentó que en ocasiones llegó a pensar que era demasiado bueno para ser realidad; sin embargo, aclaró que tras la filmación de la cuata parte de Piratas del Caribe, todo comenzó a tornarse raro.

Luego de lamentar los mensajes dolorosos que le envió a la actriz, al igual de las declaraciones que el actor hizo a sus amigos cercanos, Johnny Depp también refirió que era algo muy doloroso tener de demandar a su expareja por difamación; sin embargo, insistió que se mantendrá firme en ello pues su intención es limitar su nombre, ya que diversos proyectos le fueron arrebatados por esta polémica.

“No puedo decir que estoy avergonzado porque sé que estoy haciendo lo correcto. Para mí, venir aquí y pararme frente a ustedes, o sentarme frente a todos ustedes, y revelar la verdad es bastante revelador”, sentenció.

Fuente: The New York Post