Hija de Héctor Parra confiesa que toma antidepresivos tras arresto del actor de Televisa

Ciudad de México.- Luego de que Héctor Parra fue acusado formalmente por el delito de abuso contra una menor de edad, después de 10 meses en prisión, su hija mayor Daniela Parra, quien se ha manifestado a favor de la inocencia de su papá, ofreció nuevas declaraciones sobre el caso.

El actor fue señalado por su hija menor, Alexa Parra, de haberle hecho tocamientos indebidos desde que ella tenía 6 y hasta los 14 años de edad; en la actualidad cuenta con 19 años.

En junio de 2021, Parra fue detenido y Ginny Hoffman, madre de Alexa, reveló mediante un comunicado que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México formuló la acusación en contra de su expareja.

A su salida del Reclusorio Norte, Olivia Rubio, abogada de la denunciante, relató por qué fue que se pospuso la audiencia intermedia del actor de Televisa hasta el próximo 17 de mayo.

Por su parte, Daniela compartió que ella y su padre están conformes con su nueva defensa, luego de cambiar de abogado, aunque la presión del caso ya le ha empezado a afectar anímicamente.

Mi papá y yo estamos muy seguros y tranquilos con la nueva defensa. Yo no la he pasado nada bien, de hecho, empecé con antidepresivos. No solo es mi papá en la cárcel, sino también mi hermana, la presión social... eso no me deja ni pararme de la cama", concluyó.