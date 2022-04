¡Salió del clóset! Tras renunciar a Televisa y pleito con Laura G, conductor abandona 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien es abiertamente gay desde hace años, dejó preocupados a sus seguidores pues este martes 19 de abril abandonó el programa Venga la Alegría luego de haber tenido un fuerte pleito con su ahora compañera Laura G.

Se trata del controversial mexicano Horacio Villalobos, quien comenzó su carrera en la empresa Televisa en 1992 cuando fue invitado a participar en programas del canal de noticias ECO y luego en Telehit con Válvula de Escape y Desde Gayola, además de que llegó a formar parte del matutino Hoy.

El también locutor de radio se cambió a las filas de TV Azteca en 2010 y explotó contra Televisa asegurando que ni siquiera le pagaban bien. Lo primero que hizo conducir Farándula 40, luego en 2018 lo llamaron para ser juez del reality show La Academia y en 2020 se integró al matutino Venga la Alegría tras haber tenido fuertes roces con la conductora Laura G.

Por años, Villalobos habló pestes de la conductora originaria de Monterrey, sin embargo, al unirse a este programa pudieron arreglar sus diferencias.

Horacio Villalobos era una persona que durante mucho tiempo habló cosas malas mías, de todo mundo, pero es parte de... Cuando lo conoces, es parte de su personalidad, su forma de ser, es ácido para hablar, y entonces cuando entra a Venga la alegría me encantó que lo primero que hizo fue sentarse conmigo y me dijo, 'hablé pésimo de ti, me encanta la oportunidad de conocerte como compañera y vamos a echarle para adelante’ y de ahí nos llevamos increíble", explicó Laura.