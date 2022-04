Se desfiguró: Tras 21 años en Televisa y renunciar a las novelas, famosa villana 'aparece' en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz mexicana, quien trabajó durante 23 años en distintos proyectos de Televisa, hace unas horas reapareció 'desfigurada' en el programa Hoy y los televidentes se la comieron viva.

Se trata de la guapísima artista Vanessa Guzmán, quien debutó en la empresa de San Ángel con el melodrama Camila (1998-1999) y posteriormente hizo otros como Alborada, Atrévete a soñar y Soltero con hijas así como la exitosa serie Amor mío.

En los últimos años la originaria de Chihuahua ha preferido retirarse del medio artístico para enfocarse únicamente en su nueva pasión: El fisicoculturismo.

Sin embargo, también contó en una entrevista exclusiva con Ventaneando que sí desea volver a la pantalla chica y contó que pronto podría dar la sorpresa pero sus competencias deportivas se lo han impedido:

Para entrar a este mundo fitness, Vanessa ha tenido que transformar radicalmente su figura y por ende ha bajado drásticamente de peso, al punto de que muchos admiradores consideran que ya está 'desfigurada' e irreconocible a la mujer que era años atrás.

“Se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo, pero sin duda el apoyo de todos ustedes, la gente que me conoce, que sabe y que conoce mis objetivos, a todos ustedes: gracias. A toda la gente que me odia que me critica: gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez", dijo la actriz hace poco en Instagram.