Shock en Televisa: Famoso galán de novelas sale del aire y acaba hospitalizado por dura razón

Ciudad de México.- El famoso actor argentino Juan Soler tuvo que abandonar los foros de Imagen TV, empresa a la que se unió tras quedar sin exclusividad en Televisa, debido a que fue hospitalizado por una delicada cirugía.

Desde la semana pasada el galán de novelas como Cuando me enamoro y La mexicana y el güero había anunciado que se sometería a un procedimiento quirúrgico debido a que le habían detectado una hernia inguinal y esta ya había provocado que cambiara sus actividades diarias.

Para evitar mayores consecuencias, Soler aprovechó los días de asueto por Semana Santa para operarse y la mañana de este lunes apareció mediante una videollamada en el programa Sale el Sol, donde él trabaja desde el 2021, para contar todos los detalles.

Fue una hernia inguinal, había que operarla porque haciendo mi gimnasio se botó y la operación fue ayer a las 2 de la tarde y como a las 5:30 ya estaba en la habitación", indicó.

Asimismo, el exesposo de Maki Moguilevsky explicó que fue una cirugía sin riesgo y que no requerirá de muchos cuidados post-operatorios debido a que fue con el método de laparoscopia: "Me dieron tres semanas pero lo óptimo son cuatro semanas de estar tranquilo, no hacer ejercicio, no subirme a mi moto, pero de dieta todo normal".

Juanito por último explicó que él solventó los gastos de esta intervención descartando que la ANDA se haya hecho cargo.

No, yo, yo, fíjate que la ANDA no está pasando por un buen momento y creo que sí hay que darle la oportunidad a los compañeros menos agraciados, que necesitan recurrir al seguro de la ANDA, yo tengo la fortuna de poder pagar un seguro por fuera y me valgo de ese seguro".

