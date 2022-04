"Si no soy nadie, ¿por qué siguen hablando de mí?": Sharis Cid reacciona a comentarios de Bisogno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Sharis Cid reaccionó a los ataques de la prensa, al defender su postura contra los reporteros que la increparon tras su salida de Televisa San Ángel durante el pasado lunes.

Después de que externara su descontento con la prensa que sigue cuestionando por el caso del asesinato de su expareja Isaías Gómez, la artista nuevamente expresó su molestia por la forma en que es abordada por esta situación.

Dando la cara como siempre, muy molesta todavía porque como dije ayer, no me quieren apoyar, y lo repito con toda la humildad de mi corazón, no me apoyen… no ustedes en sí, sino a los que hacen las notas, a los que se enojan, a los que se molestan", explicó Sharis en entrevista para el programa De Primera Mano.

Y añadió: “¿por qué?, porque yo llevaba 4 años sin hacer novela, y mi nombre seguía portada tras portada, revista tras revista, chisme tras chisme, y ayer el señor Daniel Bisogno hizo un comentario bastante misógino diciendo que ‘¿quién era yo?’, que ¿quién era esa persona?, si no soy nadie, no he hecho nada, ¿por qué siguen hablando de mí?, y más del asesinato de mi pareja que en paz descanse, que fue hace 4 años”.

Con la voz al borde del llanto, Cid subrayó que ella no tiene nada qué ver con lo que le sucedió a Isaías. “Se han dedicado a hablar de mi vida, yo no soy abogada, yo no soy fiscal… ¿qué quieren que les diga?, no soy policía, cada vez que me preguntan ¿cómo va el caso?, váyanse y párense en San Miguel de Allende, váyanse a la cárcel donde está el asesino de Isaías, que investiguen y díganme a mí qué está pasando, porque yo no sé quién lo mató, yo no sé quién hizo eso, me preguntan yo no sé si para verme llorar, si para verme como hoy que después de 4 años me están viendo”.

Asimismo, recalcó que tiene una larga trayectoria artística que dista mucho de los cuestionamientos de la prensa. “Tengo 28 años que cumplo de trabajo, más de 25 telenovelas, dos discos grabados, programas de conducción, y hablan de mí todas las semanas en todas las portadas, que por eso tengo demandada a una revista, es porque Sharis Cid existe, y si no he hecho nada entonces que les vendo, mis chismes no los he inventado yo, yo no me he inventado ellos, chismes tan asquerosos que han hecho”. Finalmente, la artista recalcó que tiene una vida totalmente diferente a la que se ha relatado en los medios de comunicación, y lo único cierto es que es abuela de dos nietos e inició una nueva relación sentimental.

Fuente: Agencia México