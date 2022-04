Tras subir 32 kilos y veto de Chapoy, conductora vuelve a 'Hoy' y reemplaza a Andrea Legarreta

Ciudad de México.- La famosa presentadora Andrea Legarreta continúa sin presentarse a trabajar en el programa Hoy y este martes 19 de abril otra conocida conductora de Televisa se reintegró al elenco para reemplazarla.

Se trata de la especialista en espectáculos Martha Figueroa, quien formó parte de la primera versión del exitoso programa Ventaneando en 1996, sin embargo, años más tarde aseguró que Pati Chapoy la corrió y presuntamente ordenó que no le dieran trabajo ni en TV Azteca ni en ningún otro lado.

Estaba desempleada acá y vetada acá. No tenía chamba... Tronamos Pati y yo y no quisimos saber nada ninguna de la otra. Sí fue malilla conmigo. Me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo", contó Martha hace tiempo.