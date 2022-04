Tras varios años de terminar su romance, Erika Buenfil le manda 'recadito' a Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que el amorío más conocido de Erika Buenfil fue el de Ernesto Zedillo Jr., lo cierto es que antes de esto, la actriz de telenovelas mantuvo un romance con Luis Miguel, el cual aún no ha olvidado, puesto este martes, 19 de abril, no tuvo reparo en mandarle un 'recadito' al ex de Aracely Arámbula.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Erika Buenfil y Luis Miguel se conocieron durante un concierto que el padre de Michelle Salas dio en Monterrey, donde se sintió flechado por la celebridad de Televisa, casi de inmediato, por lo que al concluir el show contactó con algunos amigos que tenían en común y les pidió el número telefónico de la actriz; fue así como después de algunas citas comenzaron a salir.

Según algunos informes, la actriz de Amores Verdaderos, Marisol, Vencer la Ausencia y Amarte es mi pecado, siempre que es cuestionada sobre su relación con el 'Sol' suele hablar cosas buenas, afirmando que "fue una relación de en sueño" y declarando que su ruptura no fue tormentosa como muchas otras en el medio.

Este martes, 19 de abril, Erika Buenfil causó impacto en sus redes sociales después de felicitar a Luis Miguel por su cumpleaños número 52 e incluso compartió una fotografía en la que se les puede ver abrazados y sonrientes.

Feliz cumpleaños, Luis Miguel", declaró la actriz

Fuentes: Instagram @erikabuenfil50