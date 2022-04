Adiós 'Hoy': Tras besarse con actor y cirugías, actor renuncia a Televisa y debuta en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor, quien fue criticado por presuntamente abusar de las cirugías y decidió renunciar a su exclusividad en Televisa, se une de nueva cuenta a TV Azteca luego de rumorarse que estaría a punto de firmar con ellos.

Se trata de Adrián Uribe, quien durante 23 años en Televisa participó en programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia, Programa Hoy y 100 Mexicanos Dijieron, ganándose el cariño del público.

El conductor, quien también ha actuado en telenovelas, también ha sorprendido transformándose en mujer para varios sketches e interpretar al divertido personaje de 'El Vítor'. Sin embargo, el año pasado se quedó sin exclusividad.

Al igual que su gran amigo, el actor y conductor Omar Chaparro, a quien por cierto plantó tremendo beso hace unas semanas, decidió abandonar México y emprender una gira fuera de México con Adal Ramones.

Y esque Chaparro pasa por una situación similar. Tras estar por décadas en Televisa, ambos renunciaron a su exclusividad y ahora los comediantes están 'coqueteando' con la competencia TV Azteca, pues Omar acaba de estar en Venga la Alegría.

Según el canal El Borlote, fue Uribe quien convocó a Omar Chaparro "para invadir al Ajusco y darle una sacudida a Televisa".

No es cuestión de meses para ver si ambos emigrarán a Azteca. Todo depende de los dígitos del contrato. Si TV Azteca les llega el precio, pronto tendrán barra de comedia que tanta falta les hace", reportó el canal.

Y esta noticia se cumplió una vez más este viernes pues Uribe apareció en el programa Ventaneando de Pati Chapoy, ahora que ya no tiene contrato de exclusividad y se dice estaría en negociaciones con el Ajusco para conducir el reality de baile Dancing with the stars.

Tras admitir que se ha hecho varias cirugías para conservar su físico y luego de ser señalado por usuarios de abusar del bisturí, el comediante reapareció en la competencia para contar cómo fue que se le cayó un diente cuando estaba a una hora de abordar su vuelo.

Al ser abordado por reporteros en el aeropuerto de la CDMX, dijo: "Ya me lo pusieron, gracias a Dios. Todo está bien, estaba comiendo y se me salió pero afortunadamente todo muy bien. Ya me voy porque mi esposa se me perdió por acá y nos dejará el vuelo".

Y sobre si quiere tener otro hijo con su esposa Thuany Martins, comentó: "Sí se podría, ojalá, vamos a ver. Ahorita está todo con calma pero lo más seguro es que sí queremos". También habló de cómo van los planes para su boda religiosa:

Yo creo que pronto también.... tenemos que organizar, tiene mucho que ver, la agenda, la gira... hay que organizar pero sí queremos, todo queremos".

Finalmente, Adrián se sumó a las felicitaciones de Eugenio Derbez, asegurando que estaba "muy feliz y orgulloso" por él, comentando que puso en alto el nombre de México y todos los latinos.

