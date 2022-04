Con el sentimiento a flor de piel, Sabine Moussier confiesa que la mamá Thalía le salvó la vida

Ciudad de México.- Después de haber pasado por una odisea, la actriz de origen germano, Sabine Moussier regresó a Televisa como la villana de Corazón Guerrero, la nueva producción de Salvador Mejía.

Recientemente, la actriz de La Mexicana y el Güero, Médicos, línea de vida, Me declaro culpable, Sueño de amor, Que te perdone Dios, La malquerida y Mi pecado, concedió una entrevista en la que reveló que Thalía y su madre, Yolanda Miranda le habían salvado la vida, ya que, fueron ellas quienes lograron ayudarla a identificar cuál fue la afección que padecía.

Como muchos recordarán, durante un tiempo Moussier se tuvo que alejar de las cámaras debido a un mal que le aquejaba, el síndrome de Guillain-Barré, por lo que decidió tomar un tratamiento, pero no sentía mejora.

Me sacan líquido de la médula y me dicen que tengo Guillain-Barré, pero todo me dolía, era horrible, entonces me ponen cortisona. Guillain-Barré te va paralizando se abajo hacía arriba", declaró la actriz