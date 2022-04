¡Escándalo en el regional mexicano! Banda El Recodo manda controversial mensaje a Eduin Caz

Ciudad de México.- Hace unos días trascendió que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, hizo casting para entrar a la Banda El Recodo, no obstante, no se quedó en 'La madre de todas las bandas'; ahora Poncho Lizárraga le envió un mensaje a propósito de este recuerdo.

Eduin Caz confesó que la Banda El Recodo lo rechazó como cantante luego de que este envió tres canciones, hace ya casi 10 años.

En la imagen, Eduin Caz y Grupo Firme

Me pidieron que grabara tres canciones. Las grabé, las mandé ilusionado y no, no quedé", declaró el actual vocalista de Grupo Firme.