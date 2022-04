Se volvió hombre: Tras 'romance' con su jefe en Televisa, actriz abandona 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa, quien presuntamente tuvo una relación hace varios años con quien fuera productor de varias de sus telenovelas y estuvo en el matutino Venga la Alegría, reaparece en el programa Hoy.

Se trata de Paulina Goto, quien debutó en la televisora en el 2010 protagonizando Niña de mi corazón, donde se transformó en un hombre además de también dar vida a una mujer pues interpretó a los gemelos 'Andrés' y 'Andrea'.

También participó en Miss XV, Mi corazón es tuyo, Un camino hacia el destino, El vuelo de la victoria, Vencer el miedo y Vencer el desamor el año pasado, sin embargo, el canal de YouTube Chacaleo reportó que supuestamente habría perdido exclusividad por irse a Netflix a grabar Madre solo hay dos.

Como se recordará, al trabajar en Niña de mi corazón y Miss XV, ambas producidas por Pedro Damián para Televisa en 2010 y 2012, se dijo que ambos se habrían involucrado sentimentalmente, aunque él es 38 años mayor.

En ese momento la actriz tenía 18 años de edad y el productor de telenovelas juveniles 56. Aunque nunca fue confirmado este supuesto romance, al surgir las acusaciones de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, el tema salió a la luz.

Al ser abordada por la prensa hace unas semanas, la exnovia de Horacio Pancheri se negó a hablar de eso y solo comentó en entrevista para Venga la Alegría de TV Azteca que ahora estaba tranquila y todo estaba en el pasado.

Yo estaba muy chica, era mi primera experiencia haciendo televisión, estando en el medio artístico, que se hablara de mí, y bueno, pues sí, definitivamente se mueven muchas cosas, porque no fue una etapa fácil en mi vida; sin embargo, hoy estoy tranquila, estoy en paz, y por eso ya no me interesa a mi hoy remover y hablar y salir a dar explicaciones", dijo.