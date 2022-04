Tras 18 años retirada de Televisa y veto de TV Azteca, actriz llega a 'Hoy' desfigurada y sin un peso

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien empezó su carrera en TV Azteca y se retiró de las telenovelas hace 18 años luego de que en su último protagónico en Televisa acabara 'en la ruina y desfigurada', reaparece en redes del programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Bárbara Mori, quien debutó en melodramas del Ajusco a finales de los años 90, participando en proyectos como Tric-Trac, Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul tequila y Súbete a mi moto.

Tras una larga carrera en la competencia, la actriz uruguaya firmó contrato con Televisa para dar vida a la manipuladora e interesada 'Rubí' en el melodrama del mismo nombre producido por José Alberto 'El Güero' Castro en 2004.

Según se dijo, Bárbara acabó vetada de TV Azteca por haberlos traicionado con la televisora de San Ángel, pues había estado con ellos durante casi una década.

Al finalizar la telenovela, Mori se retiró de los melodramas mexicanos y se dedicó al cine y a las series de televisión. Y esque la actriz confesó que aunque tenía fama y dinero al haber sido un proyecto tan exitoso, no era feliz.

'Rubí' fue el proyecto más importante del momento y me trajo una proyección que nunca imaginé. Era famosa, exitosa y me pagaban muy bien, sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía, sola, vacía, triste... lo cual me llevó a tener una profunda reflexión: ni toda la fama, dinero o éxito nos llevará a la felicidad si por dentro estamos rotos".