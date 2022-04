Tras 'abandonar' Televisa, actriz logra hacer realidad un gran sueño: "No me la creo"

Monterrey, Nuevo León.- Luego de tres años de salir de Televisa, una querida protagonista de telenovelas confiesa que logró convertir en realidad uno de sus sueños más grandes, mismo que pudo cumplir tras abandonar el camino de la actuación.

Se trata de Sandra Echeverría, quien tras pasar por grandes producciones como La Usurpadora, El Clon, La fuerza del destino y Esperanza del Corazón, decidió abandonar los pasillos de las televisoras para sumergirse en el mundo del escenario.

Si bien, ella misma ha relatado que no es un camino fácil, puesto la discriminan por no pertenecer a una dinastía importante como los Fernández o los Aguilar, así como por el hecho de ser mujer, con esfuerzo y sacrificio ha logrado comenzar a hacerse de renombre e incluso ha sido invitada a algunos proyectos de importancia.

Uno de ellos fue Tecate Pa'l Norte, concierto en el que invitan a varias celebridades de la música regia y que se lleva acabo en Monterrey, Nuevo León, lugar a donde Echeverría estuvo en días recientes e incluso reveló que esta experiencia se trata de un sueño hecho realidad para ella.

¡Se me hizo cantar en Tecate Pa'l Norte! ¡No me lo creo! Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a toda la gente tan bonita que me acompañó hoy con la mejor energía", relató la cantante en sus redes sociales