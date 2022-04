Tras problemas con el narco y terminar 'desfigurada', protagonista de novelas huye a EU

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Luego de pausar su carrera exitosa carrera como protagonista de telenovelas en Televisa y traicionarlos con TV Azteca, además de huir del narco y terminar 'desfigurada' por una serie de cirugías, esta celebridad escapó a Estados Unidos por esta razón.

Se trata de Laura Flores, quien es conocida por haber participado en grandes producciones como Días de Otoño, El alma no tiene color, Carita de Ángel, Mundo de fieras, Destilando amor, Al diablo con los guapos y Corazón Salvaje, quien tras haber escapado de México por presuntas amenazas con el narcotráfico, así como haber quedado en malos términos con TV Azteca tras su paso con MasterChef Celebrity, habría regresado al vecino del norte por una razón específica.

Resulta ser que la actriz decidió retomar su carrera en la música, pues como pocos saben, ella posee un gran talento e incluso cuenta con algunos éxitos como 'Me quedé vacía' del año 1997; sin embargo, dejó este aspecto de su vida por enfocarse de lleno en la actuación.

Ahora, 25 años después, Laura Flores quiere regresar a la música con una canción en Estados Unidos, con la característica de que ésta será interpretada en inglés.

El sencillo se titulará como 'Always be your girl' y será estrenado en este mes de abril en todas las plataformas digitales, por lo que será de fácil acceso, para deleite de sus fans.

