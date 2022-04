Tras ver a Christian Nodal con supuesto 'nuevo amor', Belinda hace esto para 'sacarlo' de su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que trascendiera que Christian Nodal tendría un supuesto nuevo amor, Belinda, su exprometida, habría tomado una drástica decisión para sacarlo de su vida.

El pasado mes de febrero se anunció que una de las parejas más populares del espectáculo, conformada por Christian Nodal y Belinda, decidió separarse; si bien aún no hay información concreta de por qué ocurrió esta ruptura, ha trascendido que ambos quedarían "mal".

En la imagen, Christian Nodal y su supuesta nueva novia, Mariana Ríos

Primero, Christian Nodal tapó los tatuajes que se hizo en honor a Belinda, y días después fue captado con una mujer identificada como Mariana Ríos, quien podría ser su nueva novia.

En este contexto, trascendió que la cantante de Sapito no solo buscaría mudarse a su natal España, sino que además ya se borró el tatuaje en el tobillo que se hizo en honor a su exprometido.

En la red social TikTok, circula una fotografía que sería de la cuenta de @brenncalderonn en la que se ve a Belinda cargando un perrito Chihuahua; en esta se aprecia que la cantante ya borró el tatuaje que se había hecho en el tobillo izquierdo cuando todavía era novia de Nodal. Las imágenes habrían sido captadas en un jardín de Madrid.

De momento, no hay información oficial que confirme que Belinda borró el tatuaje de su tobillo, no obstante los fanáticos de la exactriz de Televisa señalaron que es lo mejor que puede hacer ya que Nodal "no supo valorarla".

Fuente: Uno TV