"Vamos en distintos caminos": Julián Gil y su novia anuncian que harán pausa en su relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Julián Gil junto a su novia Valeria Mari´n, lograron convertirse en la pareja del momento, pues en menos de 2 años de relación demostraron que tienen mucho amor para darse, además de convertirse en grandes amigos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sin embargo, todo parece haber dado un cambio radical; así lo han hecho saber a todos sus seguidores a través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde publicaron video donde revelan que su romance pasa por un mal momento.

Queremos notificarles algo que nos da mucho sentimiento y que de alguna manera es muy importante compartirlo con todos ustedes", comenzó diciendo el actor.

Y continuó: "Después de estar discutiendo continuamente algo que no nos pasaba...", Hasta que Gil molesto la interrumpió y dio a conocer el verdadero motivo de su separación: "Tienes que ser sincera con la gente, han pasado 12 horas en que ya no hay paz en la casa porque a las 10:00 am la señora, se enteró de que México queda en la en el mismo grupo, en el Grupo C con Argentina y el verdugo de México siempre ha sido Argentina".

Julián Gil narró que su pareja anteriormente había dicho que su corazón estaba con México y Argentina, pero esta noticia hizo darse cuenta de que no podía ser aliada del rival de la selección mexicana en Catar 2022.

"Desde hoy me dice que no, que ya no quiero saber nada de Argentina, que ahora es México, México, México, México", explicó el argentino de manera alterada, pues Marín argumentaba que tener una relación con el artista era difícil porque no sabía entonces en qué momento voltearía su bandera y de ser aliados se convertiría en rivales.

Desde un principio ustedes han sido parte de esta relación, se las hemos compartido con mucho gusto a lo largo de 2 años y cachito, pero bueno, desgraciadamente no creímos que fuera a llegar a este momento, pero después de este tiempo de convivencia, hoy, precisamente a partir de las 10:00 am, pues nos dimos cuenta de que vamos en distintos caminos, vamos por lugares diferentes y bueno, nos costó mucho trabajo tomar esta decisión", se sinceró la conductora mexicana.

El ex de Marjorie de Sousa dijo que aun con un hijo mexicano y una novia mexicana, su apoyo total era hacia su país natal de él y del astro argentino Lionel Messi.

Ya el mundo sabe que soy nacido en Argentina, tengo un hijo mexicano, tengo una novia mexicana y tengo muchas cosas que me ligan a México, pero claro, aunque eso pase y aunque esté presente mi vida, yo le voy a ir Argentina porque soy nacido en Argentina y me vinculo sentimentalmente a la selección argentina y todo el mundo sabe el amor que le tengo a Messi", expresó.

Es así como los pareja llegó a la conclusión de darse un tiempo hasta el 26 de noviembre, fecha en la que ambos países se enfrentan en Catar.

Desde hoy nuestra relación se termina y quizás hablemos del 27 de noviembre. ¿Por qué? Porque Argentina va a jugar con México", detalló Gil.

Por último, aseguraron que la apuesta está en duda, pues ambos aclararon que, si un equipo le gana al otro, tal vez sigan separados. Algo que le lejos de causar tristeza entre los fans de los famosos desató las risas por tan original broma.

Fuente: TV Notas