Adiós 'Hoy': Divorciado y sin exclusividad en Televisa, conductor renuncia y vuelve a TV Azteca

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien estuvo 25 años trabajando en Televisa y hasta formó parte del programa Hoy, está a punto de firmar su regreso a TV Azteca a un popular reality show.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Adal Ramones, quien al terminar su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel en el 2018 se incorporó a las filas de Ajusco. Esto tras su éxito en programas como Otro Rollo, el matutino Hoy y Bailando por un sueño.

Tras ser 'bienvenido' por la puerta grande en el Ajusco, ya que en Venga la Alegría hasta le pusieron una alfombra roja y mariachis, el conductor que hace unos años atravesó un duro divorcio de su primera esposa fue confirmado como el nuevo conductor de La Academia.

En septiembre del 2020, tras confirmarse que ese año por la pandemia no habría una nueva generación del famoso reality, Adal se estrenó como conductor en el programa de concursos Don't! No lo hagas, sin embargo, este resultó ser un fracaso y salió del aire.

Desde entonces no se le veía al aire, más que en Univisión (que ahora se fusionó con Televisa), sin embargo, ahora Adal habría decidido traicionar de nueva cuenta a la televisora en la que empezó, pues confirman que está en negociaciones para volver al Ajusco.

En entrevista con Newsline Report, la directora de contenidos de TV Azteca, Sandra Smester, comentó qué viene en cuestión de programación para este año, revelando detalles de La Academia, la cual regresa tras dos años de ausencia y cumple 20 años.

Y respecto al conductor, confirmó que están en pláticas con Adal, pues lo quieren al frente del proyecto: "Estamos trabajando para que regrese Adal Ramones".

Como se recordará, Adal confesó que ejecutivos de Televisión Azteca estuvieron dispuestos a pagarle mucho más que los de Televisa, razón por la que decidió irse al finalizar su contrato con ellos.

Y pese a que se rumora que no tendría la mejor de las relaciones con la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, su regreso a Azteca está por confirmarse. Incluso, hace algunas semanas se terminó balconeando y reveló que ya lo habían invitado.

Me tocó hablar con Sandra (Smester), me mandó ya mensaje Ángel (Aponte). Faltan unos meses pero sí se acercaron a mi oficina y creo que a mí lo que se me da el en vivo. El pregrabado sufro... la tensión y adrenalina se me dan. Me siento honrado que me hayan invitado porque son 20 años".