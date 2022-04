Adiós Televisa: Tras amorío con ejecutivo y 18 años retirada, protagonista se une a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien protagonizó varias telenovelas en Televisa y hace 18 años participó en la última en la empresa, aparece en Ventaneando de TV Azteca luego de haber regresado a México a trabajar.

Se trata de Kate del Castillo, quien tras su éxito en Muchachitas en 1991 se catapultó a la fama y estelarizó otros melodramas en la televisora de San Ángel como Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel, esta última hace 18 años.

Como se recordará, la protagonista de La Reina del Sur tuvo un romance con Emilio Azcárraga, hijo de Emilio Azcárraga Milmo y actual dueño de Televisa, sin embargo, esta relación que sucedió hace ya bastantes años no prosperó.

Tras un supuesto veto de Televisa por pisar los foros de TV Azteca, sus polémicas declaraciones sobre el supuesto 'catálogo' de actrices de Televisa y su reunión con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, la actriz se fue a Estados Unidos.

Este año, Kate volvió a México y está grabando la serie The beautiful lie, una adaptación de la novela clásica Anna Karenina del escritor ruso León Tolstoi para la plataforma de streaming Pantaya en la CDMX.

Esta historia, adaptada al siglo XXI, cuenta el drama que vive una clavadista olímpica que se enamora de un joven músico pese a la condena social.

En exclusiva para Ventaneando, Kate, quien es la protagonista 'Ana Montes de Oca', dio unas breves declaraciones a TV Azteca luego de años de ausencia en la pantalla chica mexicana.

Aseguró que tenían el tiempo contado pues estaba entre escena y escena, sin embargo, ya al finalizar grabaciones en el día, Kate fue cuestionada sobre si ya pudo hablar con Will Smith luego del incidente en los Oscar ya que filmó con él hace dos años la cinta Bad boys for life.

Un gran día, todo el tiempo estoy satisfecha, ha sido increíble. Tiene 6 capítulos y estaremos anunciándolo ya que estemos listos (...) No he hablado con él (Will Smith)".