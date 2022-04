Adiós TV Azteca: Tras 5 años retirado y desprecio por "viejo", galán vuelve a Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien tiene más de 55 años de trayectoria y se quejó por el mal trato que se le daba en Televisa a los primeros actores, confirma en el programa Hoy que vuelve a los melodramas tras 5 años fuera de la televisora.

Se trata del primer actor Eric del Castillo, quien actuó en telenovelas como Mundo de juguete, El Maleficio, Alondra, Mujeres engañadas, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia, esta última en 2017.

Un año después de este último proyecto, el actor contó muy decepcionado en el programa de TV Azteca Ventaneando que ya no contaba con contrato de exclusividad, pese a que duró más de 30 años siendo talento exclusivo en Televisa.

Tras tres años alejado de las televisión, en 2020 se unió a las filas de Telemundo para hacer La Doña 2 y en el 2021 contó que padecía una enfermedad incurable, pero tratable, en la vista, la cual lo había aquejado a lo largo de su carrera.

Hace unos meses, el histrión de 88 años se quejó de que productores no le dieran trabajo por sus declaraciones contra la vacuna por Covid-19, además de expresar su molestia con el mal trato que le dieron en Televisa pese a su extensa carrera.

Han cambiado los tiempos. Antes entraba con mi gafete, ahora tengo que hacer colas para entrar y pues no me gusta, que a nosotros que hemos estado más de 30 años, deberían de tener más atenciones con uno (...) Se siente uno como si fuera un principiante, haciendo cola para que te atiendan en recepción", dijo molesto.

Aunque comentó que entendía las 'nuevas reglas', aseguró que no se sentía cómodo, por lo que pidió un mejor trato para primeros actores luego de tanto trabajo en a empresa: "Sí me gustaría que nos respetaran o nos dieran una contraseña o algo para no estar haciendo cola (...) Sí me chupé aquí 30 y tantos años".

Y ahora, es el propio Eric quien al parecer dejó atrás este disgusto pues confirma en el programa Hoy que vuelve a las telenovelas en la empresa en una producción de Carlos Moreno, donde dará vida a un sacerdote.

Aunque no confirmó en qué telenovela, se sabe que es La Impostora

Pues sí, sí, la pandemia condenada que a todo mundo nos aisló, de una forma u otra y ahora estoy muy contento porque se me está ofreciendo regresar a una telenovela con el señor Carlos Moreno y me da muchísimo gusto".

El primer actor contó un poco sobre su personaje y reveló que estuvo a punto de ser sacerdote en la vida real, ya que cuando fue joven estuvo en un seminario.

Pues es un sacerdote que tiene una historia muy importante dentro de la misma historia y he hecho varios sacerdotes a través de mi vida y por poquito soy sacerdote yo también porque estuve en el seminario, pero me tocó ser actor".

Por otra parte, contó que le pidió a su hija, Kate del Castillo, que ponga una pausa a su carrera y se tome un descanso, ya que según dice no ha parado de trabajar.

Es una máquina de trabajo y ya se lo dije, 'no seas una máquina de trabajo hijita, piensa en tu vida, arregla tus cosas', en fin, date unas vacaciones, un año sabatino (sabático)", comentó.

