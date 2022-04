Adiós 'VLA': Tras perder exclusividad, galán de novelas firma con Televisa y rechaza a TV Azteca

Ciudad de México.-Un famoso galán de las telenovelas, quien también formó parte del programa Venga la Alegría, dejó en shock a sus fans pues hace unas horas confesó que no volverá a TV Azteca tras haber firmado un nuevo contrato en Televisa.

Se trata del actor y conductor mexicano Brandon Peniche, quien en 2021 decidió renunciar a las filas del Ajusco luego de 4 años pues quiso cumplir su sueño de volver a la actuación y en esta televisora tienen años sin producir melodramas.

Por esta misma razón, en el verano Peniche abandonó el elenco de VLA sin ser despedido formalmente y pocos días después reapareció en la empresa de San Ángel, donde ya había trabajado anteriormente en novelas como Ni contigo ni sin ti y Un refugio para el amor.

Y aunque el hijo del histrión Arturo Peniche ya había perdido su contrato de exclusividad, consiguió volver a su 'casa' por la puerta grande ya que fue elegido como protagonista de la novela Contigo sí, en la cual compartió créditos con Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera.

Hace unas semanas este melodrama del canal de Las Estrellas llegó a su fin en medio de especulaciones de que había sido todo un fracaso.

En días pasados el nombre de Brandon volvió a apoderarse de los titulares del espectáculo pues el periodista Álex Kaffie reportó que regresaba a TV Azteca a menos de un año de salida.

Todo indica que Brandon Peniche vuelve a Televisión Azteca. Me entero que la televisora del Ajusco le ha hecho la invitación de participar en el reality de pruebas extremas, Soy Famoso, Sácame de Aquí. Por ende, si acepta regresará a la empresa de la que se fue", escribió el columnista.

No obstante, el propio exconductor de VLA ya rompió el silencio y a través de sus historias de Instagram confesó si es verdad que vuelve al Ajusco para ser parte del reality Soy famoso, sácame de aquí que está próximo a estrenarse por el canal Azteca Uno.

Oigan por cierto, estoy viendo que están diciendo que voy a entrar a un programa, que me invitaron… ¡no me invitaron a ningún lado! No voy a entrar a ningún programa", dijo Peniche negando su regreso al Ajusco.