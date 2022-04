Ahogada en llanto: Tras unirse a TV Azteca y desaparecer, villana de Televisa vuelve de luto a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida villana de las novelas, quien trabajó durante 20 años en Televisa y luego se fue a TV Azteca, reapareció de luto en el programa Hoy y entre lágrimas compartió una desgarradora noticia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la guapísima actriz Ingrid Martz, quien hizo exitosos melodramas en San Ángel como Preciosa, El juego de la vida, Amor real, Rubí, Zacatillo, un lugar en tu corazón y encarnó a entrañables antagonistas en Corazón indomable y Antes muerta que Lichita.

Luego de quedarse sin contrato de exclusividad en Televisa, la originaria de la CDMX se cambió al Ajusco, donde solo protagonizó la telenovela 3 familias y luego de esto desapareció.

Ingrid decidió alejarse de la actuación y del ambiente artístico para dedicarse a su familia y cumplir su sueño de ser mamá, aunque en 2019 regresó para hacer algunas apariciones especiales en la serie Mi querida herencia.

Sin embargo, este 2022 la querida mexicana regresará a Televisa por todo lo alto y en una reciente entrevista con el matutino de Las Estrellas comentó lo feliz que se siente por haber sido elegida para participar en la primera temporada del programa de comedia ¿Tú crees?.

Martz comentó que por mucho tiempo sintió miedo de tener que dejar a su hija Martina para volver a los foros de grabación pero cree que tomó la decisión en el momento correcto: "Ella ya entraba a la escuela y pues al mismo tiempo yo me vine al foro, yo estaba sufriendo de que iba a ser un drama".

Cambiando de tema, Ingrid comentó que sigue de luto por la muerte de la primera actriz Raquel Pankowsky, con quien compartió créditos en Qué pobres tan ricos.

Me vas a hacer llorar, Raquel no solo fue la mejor compañera de escenas que he tenido... se fue muy joven, me dio mucha tristeza", dijo ahogada en llanto.