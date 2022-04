Con este VIDEO, YosStop se burla de no haber sido cancelada; usuarios la tunden en redes

Ciudad de México.- A través de sus redes sociales, la creadora de contenido YosStop, como se le conoce a Yoseline Hoffman, difundió un video donde de nueva cuenta pone a prueba sus dotes musicales, ya que interpreta el tema Lady Cancelada con el que hace mofa de seguir en las plataformas digitales a pesar de la polémica que atravesó en donde fue señalada por pornografía infantil, delito que la llevó a estar varios meses al interior del Penal de Santa Martha.

“Están super sensibles, no los puedes ni rozar, cualquier micro palabra les puede molestar”, dice el tema que se lanzó la tarde del martes 19 de abril.

Este tema de más de dos minutos de duración insiste en hacer referencia a que muchas veces amenazaron a la youtuber de ser cancelada, en especial por el tipo de contenido y lenguaje que usa en cada uno de sus clips; sin embargo, remata en que ella solo le dio fama a quienes la critican y finalmente sigue muy activa en las plataformas digitales.

“Me van a cancelar, eso ni sucedió, me van a cancelar, les dije sus verdades, me van a cancelar, solo quieren la fama, me van a cancelar”, remata la canción.