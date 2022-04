Desfigurada y sin un peso: Tras cirugías y fracaso en TV Azteca, actriz de Televisa se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien 'abusó' de cirugías y acabó sin un peso durante la pandemia, vuelve a México y confirma que tiene un proyecto en Televisa, dejando entrever que sería el programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Lis Vega, quien lleva 8 años desaparecida de los melodramas luego de participar en Santa Diabla, en Telemundo. Desde 2012 que a la cubana no se le veía en algún melodrama en México, pues participó por última vez en Amorcito Corazón.

La actriz y cantante, quien ha actuado en telenovelas como Contra viento y marea, Duelo de pasiones y Zacatillo, un lugar en tu corazón, fue vetada de Televisa por irse a TV Azteca al participar en el reality Sí se puede hace varios años.

La cubana ha contado que padeció depresión mientras vivía en Estados Unidos durante la pandemia, pues acabó en la ruina y no tenía dónde vivir ni un peso para comer, por lo que pidió ayuda a amigos.

Lloré mucho, noches de mucha angustia y depresión. Se me aprieta el pecho porque me la pasé súper mal; me corrieron de donde yo estaba, me quedé sin dinero y tuve que acudir a amistades para que me ayudaran en esos momentos".

La actriz ha sido duramente criticada por usuarios, quienes afirman que ha 'desfigurado' su rostro con cirugías. Y esque la artista sí ha recurrido al bótox y diversos arreglitos estéticos para modificar su aspecto, quedando irreconocible.

Luego de varios divorcios y fracasos amorosos, Lis desató polémica al confesar que estaba abierta a buscar novias. Y al llegar a México ahora sí para quedarse, la cubana confirmó que está de vuelta en Televisa tras no encontrar una oportunidad en TV Azteca.

A las afueras de Televisa San Ángel, en entrevista con los medios, dijo:

Mi segunda casa la CDMX. Muchos saben que llegó la pandemia, yo estaba haciendo proyectos de música en Miami y cuando cerraron los vuelos pues me quedé a esperar la residencia americana. Soy cubana-mexicana con residencia americana".

Al ser cuestionada sobre sus futuros proyectos y si se integra al reality Inseparables, Lis se negó pero confirmó que sí vuelve a la televisora.

Estoy contenta. Estoy en un proyecto padrísimo que no les puedo contar, en Televisa. No es novela. Haré una serie a mediados de año pero en esta ocasión no es novela (...) No, si no tengo ni pareja ¿con quién voy a entrar?".

Reporteros le preguntaron si se refería a Las Estrellas Bailan en Hoy, reality del programa Hoy que en mayo vuelve con su tercera temporada, y confirmó que está en negociaciones.

Estoy en pláticas, a mí me encantaría pero no puedo realmente decirles que sí porque estamos en negociación. Es una de las cosas que más me gustaría regresar a hacer, el público también lo quiere, le gusta verme bailar y si quedo, será un reto porque tengo muchísimos años que no bailo a ese nivel tan profesional y la vara está alta".

Y agregó: "Estoy abierta a la negociación y feliz de regresar a Televisa, una casa que me ha dado todo. Aquí empecé, le debo todo". Habrá que esperar para ver si la guapa actriz se incorpora o no al famoso reality.

Sobre si volvería a los melodramas, en un papel como de una villana, mencionó que todo es posible: "Estoy en pláticas para una serie, para una telenovela y para un reality".

Por otro lado, la cubana aseguró que ya cerrará su cuenta en una famosa plataforma de contenido exclusivo, pues antes lo hacía cuando necesitaba el dinero, pero ahora que se reactivó su agenda laboral en México, ya no lo hará.

Ese lo abrí por un tema económico. Siempre hice revistas y desnudos por lo que no era tan complicado tenerlo, era un camino para generar ingresos. A mí me sirvió muchísimo (...) son decisiones que uno toma, sin pensar si está bien o mal".

Al cuestionarla sobre si haría una colaboración con otra estrella como Sabrina Sabrok, dijo que no, aunque sí contó que admira a mujeres que disfrutan sin tapujos su sensualidad en plataformas como Noelia o Dorismar, defendiéndolas de ataques.

Hay que tener ovarios en un mundo donde la gente juzga tanto. No están matando, robando o estafando a nadie. Ellas hacen un trabajo. Estás ganando dinero y cada quién tiene el derecho de elegir qué trabajo hacer".

Sobre las críticas que recibe por abusar de cirugías y cambiar radicalmente su apariencia, pues luce muy distinta a como se veía hace unos años, contestó:

Es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga o no me haga. Cada quién. La gente que te admira lo hará por lo que haces (...) ¿Cuál es el problema? Me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses, por encima de mis papás o mis amigos que me dicen que estoy muy exagerado. A mí me gusta lo que veo. La Lis de antes no existe".

Finalmente, se pronunció sobre Niurka, quien la ha criticado en el pasado por sus cirugías, y opinó sobre su próxima participación en La Casa de los Famosos 2.

Yo jamás en la vida he hablado mal de la señora ni lo haré. Tuve la oportunidad de trabajar con ella y sé que es una gran persona, madre e hija. No puedo señalar a una persona que le ha luchado y ha salido adelante aunque ella lo haga conmigo (...) va a ganar, le deseo lo mejor siempre".

Fuente: Canal de YouTube de Edén Dorantes e Imagen Entretenimiento