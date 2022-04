Divorciado y sin dinero: Tras hundir a Legarreta en 'Hoy' y veto de Televisa, galán llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Tras firmar con TV Azteca luego de haber sido vetado de Televisa, un polémico exgalán de telenovelas y exconductor del programa Hoy aparece en Venga la Alegría con fuertes declaraciones.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Alfredo Adame, quien tras protagonizar melodramas en Televisa como Yo no creo en los hombres y Retrato de familia, acabó vetado de la televisora, divorciado, sin empleo y sin un peso.

Tras sus fuertes declaraciones y ataques contra Andrea Legarreta, a quien llamó "la primera dama de Televisa" y la acusó de ser infiel y de despedir gente, el exconductor del programa Hoy fue vetado por años de la televisora.

Ahora que se refugió en TV Azteca, nuevamente ha dado de qué hablar en torno a su vida sentimental pues reveló que por un capricho de su novia Magaly Chávez, una exintegrante de Enamorándonos 27 años menor que él, ya no son novios.

Magaly ya no es mi novia. Es una niña muy caprichosa... como se sabe bonita, muy guapa y cuerpazo es muy caprichuda. ¿Cómo puede ser que alguien a las 3 AM te hable y te diga que si le llevas un pay de limón? Ya no es mi novia. Si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer veré si la perdono".