En la ruina y en la cárcel: Tras vender tamales para vivir, exgalán de Televisa aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- En el programa Hoy revelan una dura noticia para el actor de Televisa Héctor Parra, quien actualmente está preso luego de ser acusado de abuso sexual por su hija Alexa Parra, a quien procreó con su expareja Ginny Hoffman.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, Parra fue detenido en junio del año pasado luego de una denuncia interpuesta en su contra por su hija menor Alexa, apoyada por su madre Ginny Hoffman. Desde entonces, el histrión continúa tras las rejas.

Parra, quien participó en telenovelas de San Ángel como La pícara soñadora, La Ursurpadora y Alebrijes y rebujos, ha defendido su inocencia y hasta le ha pedido a su hija recapacitar sobre su denuncia, pues afirma que habría sido manipulada.

El actor ya había declarado hace unos meses que el proceso ha sido muy doloroso, por lo que había tenido que llevar un estricto tratamiento psicológico y psiquiátrico en la cárcel debido a su ansiedad y depresión.

Estoy con tratamiento psiquiátrico y psicológico, periódicamente me llevan con la psicóloga para platicar; estoy medicado y están muy al pendiente de cosas porque incluso tomando los antidepresivos me dan depresiones, me dan ataques de ansiedad de repente".

Antes de ser detenido, el actor cayó en una dura crisis económica y puso un negocio para vender tamales junto a su hija mayor Daniela Parra. Ante la falta de dinero, ella ha hecho todo lo posible para seguir costeando los medios para que salga libre.

En entrevista con el programa Hoy de Televisa, la defensa del actor anunció que la audiencia intermedia fue aplazada de nueva cuenta porque la Fiscalía habría encontrado irregularidades.

Por su parte, Olivia Rubio, la defensa de Alexa Parra, desmintió esto y contradijo a la abogada de Parra: "No nos ha comentado nada absolutamente de irregularidades. No las hay. A solicitud de la defensa se difirió la audiencia intermedia por 20 días más".

Daniela Parra, la hija mayor del actor y media hermana de Alexia quien ha defendido su inocencia desde el primer día y ha hecho de todo para conseguir recursos para pagar su estancia en la cárcel y su defensa, dijo que el actor actualmente está bien.

Sus declaraciones vienen después de que confesara que ambos están en bancarrota, pues luego de que tuvieran problemas para salir adelante antes de su detención, ya que al actor no lo contrataban por este tema, ahora con él en la cárcel las cosas se complicaron.

Me gustaría decir que no, pero sí... Económicamente nos ha ido mal, como ya saben, a mi papá desde hace mucho le tiraron proyectos y varias cosas por esta situación. En el momento en que lo aprehenden, mi papá estaba sin un peso, a mí se me cayó el mundo encima porque no dejó dinero", explicó.