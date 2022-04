¿Murió Juan Soler? Tras dejar TV Azteca y cirugía, dan dura noticia en 'Hoy' del galán de Televisa

Ciudad de México.- Tras ingresar al hospital para practicarse una cirugía por una hernia inguinal, dan por muerto al galán de telenovelas Juan Soler y en redes del programa Hoy dan fuerte noticia sobre esto.

El protagonista de melodramas de Televisa como Cañaveral de pasiones, Locura de amor, La Otra, Cuando me enamoro y La mexicana y el güero empezó a verse involucrado en un terrible rumor: el de su supuesta muerte.

Como se recordará, el histrión quien en 2017 firmó con TV Azteca para protagonizar Nada Personal y luego se convirtió en conductor de Sale el Sol, decidió operarse de una hernia esta semana, pero aclaró que la cirugía no sería delicada.

Incluso, contó que solo estaría de reposo un día y al siguiente volvería al trabajo.

Me operaré de una hernia inguinal entonces estoy hace más de tres meses y medio sin gimnasio pero con el espíritu muy alto. Estaré un día ausente nada más. El lunes terminando de grabar me voy al hospital, me hacen la intervención. Es muy rápido, dormiré ese día en el hospital y el miércoles ya me reincorporo".