No tenía para comer: Tras declararse gay, 'amante' de Erik Rubín deja Televisa y firma con TV Azteca

Ciudad de México.- Un famoso artista mexicano, quien acaba de enfrentar un escándalo porque fue vinculado en un amorío con Erik Rubín, dio un duro golpe a Televisa debido a que acaba de confirmar su regreso a TV Azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del cantante y escritor Apio Quijano, quien es abiertamente gay desde hace años y quien saltó a la fama al formar parte del exitoso grupo Kabah donde comparte micrófonos con su hermana Federica Quijano.

Aunque nunca ha trabajado para la empresa de San Ángel, el intérprete de 45 años sí ha estado como invitado en varios de sus programas como Montse & Joe en Unicable.

Sin embargo, en la empresa del Ajusco sí ha tenido varios contratos. Él fue uno de los jueces en el reality de moda Este es mi estilo, donde compartió panel con la fallecida actriz Edith González.

Además de que el año pasado volvió a ser llamado para trabajar en el concurso de canto Todos quieren fama, donde repitió como crítico.

En una entrevista para el programa En sus batallas de Azteca Uno, Quijano abrió su corazón por primera vez y contó las carencias que vivió cuando era un niño.

Mi batalla más difícil empezó en mi niñez, imagínate que un día llegó mi mamá y me dijo 'no hijito, tú no eras esperado'. Mi papá y mi mamá ya tenían problemas durante su embarazo y eso lo recientes, ya después se separan cuando yo nací y 10 años después mi mamá se casa con otra persona y nos vamos a vivir con mi papá y pesadilla, fue un infierno. Tuve ausencia de mi padre y eso a todos nos afecta, nos hace muy inseguros, mi papá nunca estuvo y era como de a veces ni teníamos qué comer , fue un abandono muy rudo".

Hace un par de semanas el cantante provocó un fuerte escándalo debido a que protagonizó un romántico momento con el esposo de Andrea Legarreta en pleno escenario de Los 90's Pop Tour y varios los tacharon de tener un amorío gay.

Por supuesto, todo se trató de una broma y tanto Erik como Apio aseguraron tener una muy buena relación de amistad.

Ahora tras más de 1 año sin trabajar en TV Azteca, Quijano ya fue confirmado para participar en el esperado reality Soy famoso, sácame de aquí.

Las cámaras del programa Venga la Alegría captaron al intérprete en el Aeropuerto de la Ciudad de México a punto de abordar su vuelo a República Dominicana y trató de no hablar sobre su ingreso al concurso.

No lo sé, no, pues no ¿qué es eso?, yo no sé nada, ya me tengo que ir", dijo entre risas.